ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. С начала текущих суток случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в полосах ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Наши мужественные воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметил он.
Напомним, 26 августа зафиксировано один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.