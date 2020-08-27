ООС: с начала суток нарушений "режима тишины" не зафиксировано

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в полосах ответственности наших подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Наши мужественные воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметил он.

Напомним, 26 августа зафиксировано один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.