Місяць повного та всеосяжного припинення вогню: цієї доби бойовики не здійснювали обстрілів ЗСУ

"Від початку поточної доби, 27 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - вказано у повідомленні.

У прес-центрі також додали, що: "26 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар’їнки. Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали".

Також зазначимо, що сьогодні пройшов рівно місяць від запровадження повного та всеосяжного припинення вогню.