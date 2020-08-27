Месяц полного и всеобъемлющего прекращения огня: за эти сутки боевики не осуществляли обстрелов ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. С начала текущих суток в полосах ответственности боевых бригад ВСУ обстрелов со стороны боевиков не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“С начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина. Украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью”, — указано в сообщении.
В пресс-центре также добавили, что: “26 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия прозвучало у Марьинкы. Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали”.
Также отметим, что сегодня прошел ровно месяц от введения полного и всеобъемлющего прекращения огня.