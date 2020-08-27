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ООС: з початку добу порушень “режиму тиші” не зафіксовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. З початку поточної доби випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано. Про це під час брифінгу повідомив речник пресцентру Міноборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

ООС: з початку добу порушень “режиму тиші” не зафіксовано

“Від початку поточної доби, станом на 12:00, у смугах відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші мужні воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, — зазначив він.

Нагадаємо, 26 серпня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. 

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