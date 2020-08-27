ООС: з початку добу порушень “режиму тиші” не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. З початку поточної доби випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано. Про це під час брифінгу повідомив речник пресцентру Міноборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
“Від початку поточної доби, станом на 12:00, у смугах відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. Наші мужні воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, — зазначив він.
Нагадаємо, 26 серпня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.