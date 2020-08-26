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ООС: с начала суток вражеских обстрелов не зафиксировано

Киев • УНН

 • 12013 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. С начала суток боевики ни разу не нарушили "режим тишины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

ООС: с начала суток вражеских обстрелов не зафиксировано

"С начала текущих суток, 26 августа, на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задачи подразделения ГСЧС Объединенных сил.

"В частности, саперы за последние сутки разминировали более семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 134 найденных взрывоопасных предмета. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершили ремонтные работы 16 домов, еще на 38 объектах работы продолжаются", - добавляется в сообщении.

Напомним, 25 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил.

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