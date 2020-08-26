ООС: бойовики від початку доби не порушували режим тиші

“Від початку поточної доби, 26 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Наші захисники продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та сумлінно виконувати свої завдання за призначенням”, — вказано у повідомленні.

У прес-центрі ООС також додали, що: “25 серпня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“, під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву ймовірно на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2, отримали поранення двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я оцінюється як задовільний. Загрози життю військовослужбовців немає”.