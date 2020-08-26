ООС: боевики с начала суток не нарушали режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“С начала текущих суток, 26 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению”, — указано в сообщении.
В пресс-центре ООС также добавили, что: “25 августа, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва вероятно на противопехотной осколочной мини натяжного действия ПОМ-2, получили ранения двое военнослужащих объединенных сил. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение и получили квалифицированную помощь врачей. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни военнослужащих нет”.