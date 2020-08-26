ООС: з початку доби ворожих обстрілів не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. З початку доби бойовики жодного разу не порушили “режим тиші”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Від початку поточної доби, 26 серпня, на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил.
“Зокрема, сапери за останню добу розмінували більше семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 134 знайдених вибухонебезпечних предмети. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершили ремонтні роботи 16 будинків, ще на 38 об’єктах роботи продовжуються”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, 25 серпня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву ймовірно на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2, отримали поранення двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.