ООС: з початку доби ворожих обстрілів не зафіксовано

“Від початку поточної доби, 26 серпня, на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил.

“Зокрема, сапери за останню добу розмінували більше семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 134 знайдених вибухонебезпечних предмети. Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершили ремонтні роботи 16 будинків, ще на 38 об’єктах роботи продовжуються”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, 25 серпня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву ймовірно на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2, отримали поранення двоє військовослужбовців Об’єднаних сил.