ООС: с начала суток враг шесть раз открывал огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано шесть вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:30 боевики открывали огонь 6 раз. Боевики воздержались от применения запрещенного вооружения", - сказал Праута.
Также, на Луганском направлении с половины восьмого утра противник 15 минут из ручных противотанковых гранатометов обстреливал позиции подразделений Объединенных сил у Зайцевого.
А после девяти 10 минут вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим защитникам Крымского.
Кроме того, все обстрелы на Донецком направлении учтены ночью и под утро.
"Так, оборудованные у Павлополя позиции наших войск противник полчаса обстреливал из стрелкового оружия. В районах Новогнатовки и Новотроицкого враг ночью и утром соответственно применил пулеметы крупного калибра. Оба обстрела продолжались по 15 минут", - рассказал Праута.
По его словам, неподалеку Николаевки также 15 минут боевики вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил с автоматической гранатомета.
Напомним, 1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.