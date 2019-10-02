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ООС: с начала суток враг шесть раз открывал огонь

Киев • УНН

 • 9101 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано шесть вражеских обстрелов. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

ООС: с начала суток враг шесть раз открывал огонь

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:30 боевики открывали огонь 6 раз. Боевики воздержались от применения запрещенного вооружения", - сказал Праута.

Также, на Луганском направлении с половины восьмого утра противник 15 минут из ручных противотанковых гранатометов обстреливал позиции подразделений Объединенных сил у Зайцевого.

А после девяти 10 минут вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим защитникам Крымского.

Кроме того, все обстрелы на Донецком направлении учтены ночью и под утро.

"Так, оборудованные у Павлополя позиции наших войск противник полчаса обстреливал из стрелкового оружия. В районах Новогнатовки и Новотроицкого враг ночью и утром соответственно применил пулеметы крупного калибра. Оба обстрела продолжались по 15 минут", - рассказал Праута.

По его словам, неподалеку Николаевки также 15 минут боевики вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил с автоматической гранатомета.

Напомним, 1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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