ООС: з початку доби ворог шість разів відкривав вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано шість ворожих обстрілів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:30 бойовики відкривали вогонь 6 разів. Бойовики утрималися від застосування забороненого озброєння", - сказав Праута.
Також, на Луганському напрямку з о пів на восьму ранку противник 15 хвилин з ручних протитанкових гранатометів обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Зайцевого.
А після дев’ятої 10 хвилин вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по наших оборонцях Кримського.
Окрім того, всі обстріли на Донецькому напрямку обліковані вночі та під ранок.
"Так, обладнані біля Павлополя позиції наших військ противник півгодини обстрілював зі стрілецької зброї. В районах Новогнатівки і Новотроїцького ворог вночі та вранці відповідно застосував кулемети великого калібру. Обидва обстріли тривали по 15 хвилин", - розповів Праута.
За його словами, неподалік Миколаївки також 15 хвилин бойовики вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил з автоматичного гранатомету.
Нагадаємо, 1 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.