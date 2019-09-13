ООС: с начала суток враг четыре раза нарушил режим тишины, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела. В результате двое украинских военных ранены. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала суток и по состоянию на данный момент противник открывал огонь четыре раза. В результате сегодняшних обстрелов двое украинских защитников получили ранения", - сказал Мотузяник.
По его словам, в половине четвертого утра в районе села Зайцево зафиксирован вражеский минометный огонь с расходом пять мин 82-го калибра.
"Через два часа противник применил минометы того же калибра при обстреле Майорска. Тогда боевики выпустили в сторону украинских оборонных позиций уже десять мин. Также вражеский огонь из пехотного оружия фиксировался неподалеку Новотроицкого и Марьинки", - рассказал он.
Напомним, 12 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.