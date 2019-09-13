ООС: с начала суток враг четыре раза нарушил режим тишины, есть раненые

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57715 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103028 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110101 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 119579 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148240 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148637 просмотра

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела. В результате двое украинских военных ранены. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала суток и по состоянию на данный момент противник открывал огонь четыре раза. В результате сегодняшних обстрелов двое украинских защитников получили ранения", - сказал Мотузяник.

По его словам, в половине четвертого утра в районе села Зайцево зафиксирован вражеский минометный огонь с расходом пять мин 82-го калибра.

"Через два часа противник применил минометы того же калибра при обстреле Майорска. Тогда боевики выпустили в сторону украинских оборонных позиций уже десять мин. Также вражеский огонь из пехотного оружия фиксировался неподалеку Новотроицкого и Марьинки", - рассказал он.

Напомним, 12 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

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