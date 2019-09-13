ООС: з початку доби ворог чотири рази порушив режим тиші, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли. Внаслідок цього двоє українських військових поранено. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку доби та станом на цю мить противник відкривав вогонь чотири рази. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів двоє українських захисників дістали поранень", - сказав Мотузяник.
За його словами, о пів на четверту ранку в районі села Зайцеве зафіксовано ворожий мінометний вогонь з витратою п’ять мін 82-го калібру.
"Через дві години противник застосував міномети того ж калібру під час обстрілу Майорська. Тоді бойовики випустили в бік українських оборонних позицій вже десять мін. Також ворожий вогонь з піхотної зброї фіксувався неподалік Новотроїцького та Мар’їнки", - розповів він.
Нагадаємо, 12 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.