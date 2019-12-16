ООС: с начала суток обстрелов не зафиксировано

"С начала текущих суток, 16 декабря, по состоянию на 12.00, по имеющейся информации, вооруженных провокаций на линии боевого соприкосновения со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сказал Гуцуляк.

Напомним, 15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.