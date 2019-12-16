ООС: з початку доби обстрілів не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Від початку поточної доби бойовики на Донбасі на порушували режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби, 16 грудня, станом на 12.00, за наявною інформацією, збройних провокацій на лінії бойового зіткнення з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, 15 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.