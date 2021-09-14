ООС: с начала суток боевики уже нарушили "режим тишины", есть раненый

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. На Донбассе от начала суток до обеда боевики один раз нарушили "режим тишины". Вследствие вражеского огня был ранен один украинский военный. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

Цитата:

"По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет. Вследствие вражеского огня одного украинского защитника было ранено. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - сказала Шевченко.

Детали

По ее словам, на обстрелы противника украинские защитники предоставили адекватный ответ.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боевые способности оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - рассказала она.

Шевченко добавила, что, по данным разведки, с начала недели в соединениях и частях оккупанта предусмотрено проведение ряда мероприятий.

"В частности, сборы со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями. Кроме этого, комплексные тактические занятия по боевой стрельбе танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе, реактивно-артиллерийских батарей", - сказала Шевченко.

Она отметила, что, по данным разведки, в то же время противник продолжает удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирования огня.

Дополнение

За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 вражеских нарушений режима прекращения огня.

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