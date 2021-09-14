ООС: з початку доби бойовики вже порушили "режим тиші", є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На Донбасі від початку доби до обіду бойовики один раз порушили “режим тиші”. Внаслідок ворожого вогню було поранено одного українського військового. Про це повідомила капітан Юлія Шевченко із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.
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“Станом на 12-ту годину поточної доби зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. В районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет. Внаслідок ворожого вогню одного українського захисника було поранено. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна — задовільний”, — сказала Шевченко.
Деталі
За її словами, на обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях”, — розповіла вона.
Шевченко додала, що, за даними розвідки, з початку тижня у з’єднаннях і частинах окупанта передбачено проведення низки заходів.
“Зокрема, збори зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами. Окрім цього, комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі, реактивно-артилерійських батарей”, — сказала Шевченко.
Вона зазначила, що, за даними розвідки, водночас противник продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та знищення елементів відеоспостереження і провокування вогню у відповідь.
Доповнення
Протягом минулої доби, 13 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 ворожих порушень режиму припинення вогню.