ООС: бойовики 12 разів порушили "режим тиші", є загиблий

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 13 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

Деталі

Поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

В напрямку Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли наших позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Причепілівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.

В напрямку населеного пункту Попасна ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. “Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого”, — повідомили у штабі.

Реакція української сторони

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 14 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.

Нагадаємо

Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи загострення ситуації на Донбасі, заявив, що українські військові постійно готуються до відбиття різних загроз, зокрема — повномасштабного вторгнення.

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