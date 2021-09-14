ООС: боевики 12 раз нарушили "режим тишины", есть погибший

Напомним
Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя обострение ситуации на Донбассе, заявил, что украинские военные постоянно готовятся к отражению различных угроз, в частности — полномасштабного вторжения.
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 13 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Вблизи Зайцевого противник обстрелял позиции украинских защитников с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра.
В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.
В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Катериновки враждебные наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.
В направлении населенного пункта Попасная враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью. “Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.
Напомним
Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, комментируя обострение ситуации на Донбассе, заявил, что украинские военные постоянно готовятся к отражению различных угроз, в частности — полномасштабного вторжения.