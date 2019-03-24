ООС: с начала суток боевики уже один раз открыли огонь

"По состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один вражеский обстрел со стороны боевиков. При этом, враг возобновил применение оружия запрещенных калибров", - сообщил Мотузяник.

Так, сегодня в 7:20 утра противник открыл огонь из миномета 82-го калибра в сторону украинских защитников населенного пункта Золотое 4, потратив четыре боеприпаса. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 марта, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.