ООС: з початку доби бойовики вже один раз відкрили вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. З початку цієї доби станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один ворожий обстріл. Про це під час брифінгу повідомив представник прес-центру Міноборони полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один ворожий обстріл з боку бойовиків. При цьому, ворог відновив застосування зброї заборонених калібрів", - повідомив Мотузяник.
Так, сьогодні о 7:20 ранку противник відкрив вогонь з міномета 82-го калібру в бік українських захисників населеного пункту Золоте 4, витративши чотири боєприпаси. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 23 березня, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню.