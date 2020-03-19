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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101901 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105001 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106999 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105858 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114698 просмотра

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ООС: с начала суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

ООС: с начала суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 11575 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. С начала суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции на Луганском и Донецком направлениях. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"С начала текущих суток до 12:00 зафиксировано 5 вражеских обстрелов", - отметил он.

Отмечается, что на Луганском направлении с полуночи российско-оккупационные войска 15 минут со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вели огонь по нашим опорным пунктам вблизи Новолуганского. После 8 часов утра 20 мин 120-го калибра разорвались на наших позициях неподалеку Крымского.

"Возле населенного пункта Красногоровка, что на Донецком направлении, оккупанты с половины шестого утра выпустили 6 мин с миномета 120-го калибра и применили станковый противотанковый гранатомет", - добавил он.

По данным Минобороны, с 6:20 до 6:45 противник из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Павлополя.

В районе Лебединского после 7 утра враг выпустил 12 мин калибра 82-мм, открывал огонь из автоматического гранатомета и пулемета.

"Учитывая имеющуюся угрозу собственной жизни и здоровью, наши воины на два враждебных обстрелы ответили огнем из штатного пехотного вооружения. По информации на данный момент, потерь с нашей стороны нет", - замечает Праута.

Напомним, 18 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили боевое поражения.

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