ООС: з початку доби бойовики 5 разів обстріляли українські позиції

КИЇВ. 19 березня. УНН. З початку доби бойовики 5 разів обстріляли українські позиції на Луганському та Донецькому напрямках. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.