ООС: с начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. С начала суток, по состоянию на 17:30 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня вблизи Пивденного, Шумов, Авдеевки и Водяного. Об этом сообщили во время вечернего сведения ООС, информирует УНН.
"По состоянию на 17:30 19 декабря 2020 года, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушения состоялись:
▪️ неподалеку Пивденного враг открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, из стрелкового оружия;
▪️ в районе населенного пункта Шумы - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
▪️ возле Авдеевки - использовав для своих провокаций крупнокалиберные пулеметы;
▪️ неподалеку Водяного - с пересечением линии разграничения было зафиксировано пролет вражеского БПЛА, который в дальнейшем был ликвидирован.
"Огневые провокации оккупантов не несли угрозы жизни наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - резюмировали в ООС.
Как сообщалось ранее в УНН, в ООС заявили, что оккупанты уже более месяца продолжают блокировать пять КПВВ на Донбассе.