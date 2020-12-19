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В ООС заявили, що окупанти вже понад місяць продовжують блокувати п’ять КПВВ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Окупанти на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка". Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил, передає УНН.

В ООС заявили, що окупанти вже понад місяць продовжують блокувати п’ять КПВВ на Донбасі

"Окупанти і надалі блокують дорожні коридори навпроти контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка". Щоденно пропускні операції здійснюються лише у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором", - повідомили в ООС.

Повідомляється, що протягом тижня прикордонники оформили у КПВВ "Станиця Луганська" до тимчасово окупованої території України - 5904 особи, на контрольовану територію - 5609 осіб.

Через КПВВ "Новотроїцьке" – 208 громадян та 37 транспортних засобів прослідували у бік тимчасово окупованого Донецька, водночас, 110 осіб та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.

"Поряд з цим, 23 людини російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України", - зазначають у штабі.

Також, за даними штабу, цього тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста доправив гуманітарний вантаж мешканцям тимчасово окупованої території України. Дві вантажівки з офісним та медичним обладнанням від міжнародної організації прослідували через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованого Донецька. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 1 тонну.

Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ цього тижня українська делегація повідомила, що за п’ять діб у російської сторони не залишиться формальних приводів не відкривати зі свого боку КПВВ "Щастя".

Як повідомляв УНН, 9 листопада, за день до офіційного відкриття двох нових КПВВ на Донбасі, українська делегація у ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття пунктів пропуску. Так, блокування п’яти з семи КПВВ триває до сьогоднішнього дня.

Українські Національні Новини

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