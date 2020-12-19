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В ООС заявили, что оккупанты уже более месяца продолжают блокировать пять КПВВ на Донбассе

Киев • УНН

 • 16264 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Оккупанты на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил, передает УНН.

В ООС заявили, что оккупанты уже более месяца продолжают блокировать пять КПВВ на Донбассе

"Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливается дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором", - сообщили в ООС.

Сообщается, что в течение недели пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины - 5904 человека, на контролируемую территорию - 5609 человек.

Через КПВВ "Новотроицкое" - 208 граждан и 37 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированного Донецка, одновременно 110 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

"Наряду с этим, 23 человека российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины", - отмечают в штабе.

Также, по данным штаба, на этой неделе Международный комитет Красного Креста доставил гуманитарный груз жителям временно оккупированной территории Украины. Два грузовика с офисным и медицинским оборудованием от международной организации последовали на КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк. Общий вес гуманитарной помощи составил более 1 тонны.

Напомним, по итогам заседания ТКГ этой неделе украинская делегация сообщила, что за пять суток у российской стороны не останется формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье".

Как сообщал УНН, 9 ноября, за день до официального открытия двух новых КПВВ на Донбассе, украинская делегация в ТКГ заявила, что Россия сорвала открытие пунктов пропуска. Так, блокирование пяти из семи КПВВ продолжается до сегодняшнего дня.

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