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ООС: з початку доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. З початку доби, станом на 17:30 19 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню поблизу Південного, Шумів, Авдіївки та Водяного. Про це повідомили під час вечірнього зведення ООС, інформує УНН.

ООС: з початку доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції

"Станом на 17:30 19 грудня 2020 року, протягом поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушення відбулися:

▪️ неподалік Південного ворог відкривав вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, зі стрілецької зброї;

▪️ у районі населеного пункту Шуми - із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

▪️ біля Авдіївки - використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети;

▪️ неподалік Водяного - з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БпЛА, який надалі ліквідували.

"Вогневі провокації окупантів не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає", - резюмували в ООС.

Як повідомлялося раніше в УНН, в ООС заявили, що окупанти вже понад місяць продовжують блокувати п’ять КПВВ на Донбасі.

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