ООС: з початку доби бойовики 4 рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. З початку доби, станом на 17:30 19 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню поблизу Південного, Шумів, Авдіївки та Водяного. Про це повідомили під час вечірнього зведення ООС, інформує УНН.
"Станом на 17:30 19 грудня 2020 року, протягом поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що порушення відбулися:
▪️ неподалік Південного ворог відкривав вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, зі стрілецької зброї;
▪️ у районі населеного пункту Шуми - із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
▪️ біля Авдіївки - використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети;
▪️ неподалік Водяного - з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БпЛА, який надалі ліквідували.
"Вогневі провокації окупантів не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає", - резюмували в ООС.
Як повідомлялося раніше в УНН, в ООС заявили, що окупанти вже понад місяць продовжують блокувати п’ять КПВВ на Донбасі.