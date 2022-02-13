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15 марта, 19:03 • 101191 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131003 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117012 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111090 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101239 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98369 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85738 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119034 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125152 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126979 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

Киев • УНН

 • 19656 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Липоскине и Лобачеве российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

Неподалік Новозванівки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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