ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
В направлении Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи населенных пунктов Липоскине и Лобачеве российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.
Неподалік Новозванівки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.