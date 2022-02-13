ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. З боку збройних формувань РФ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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У напрямку Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу населених пунктів Липоскине та Лобачеве російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Неподалік Новозванівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.