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15 марта, 19:03 • 104513 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 138416 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120499 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114224 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103163 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100593 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89441 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121788 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126369 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127163 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня

ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня

Киев • УНН

 • 49245 просмотра

КИЕВ. 6 Февраля. УНН. На территории ООС со стороны вооруженных формирований агрессора зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

За вчерашний день со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Боевики обстреляли населенный пункт Павлололь, применив 2 беспилотные летательные аппараты, с которых сбросили 4 выстрелы, предположительно, ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

В сторону Песков оккупанты два раза открывали огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Березового российско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате действий врага трое украинских военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7 утра, 6 февраля, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинские Национальные Новости

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