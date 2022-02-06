ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 Февраля. УНН. На территории ООС со стороны вооруженных формирований агрессора зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
За вчерашний день со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Боевики обстреляли населенный пункт Павлололь, применив 2 беспилотные летательные аппараты, с которых сбросили 4 выстрелы, предположительно, ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.
В сторону Песков оккупанты два раза открывали огонь из стрелкового оружия.
Недалеко от Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Березового российско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате действий врага трое украинских военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – удовлетворительное.
По состоянию на 7 утра, 6 февраля, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.