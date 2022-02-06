ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На території ООС з боку збройних формувань агресора зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, зокрема із забороненої зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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За вчорашній день з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
Бойовики обстріляли населений пункт Павлоліль, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно, ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.
У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Неподалік Березового російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок дій ворога троє український військовослужбовців дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їх здоров’я – задовільний.
Станом на 7-му ранку, 6 лютого, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.