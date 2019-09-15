ООС: враг 5 раз нарушил режим тишины, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. С начала сутоквраг 5 раз нарушил режим тишины, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В начале суток защитники Зайцевого зафиксировали разрывы 2-х, а защитники Новолуганского 3-х вражеских мин калибра 82 мм. После 7:30 утра оккупанты продолжили минометный обстрел в районе Новолуганского", - сказал Гуцуляк.
По его словам, утром наши защитники зафиксировали разрывы в общем 6-ти вражеских мин. Также ночью в течение более 1,5 часа продолжались боевые действия в районе Авдеевки.
"С целью подавления вражеской вооруженной активности и недопущения потерь личного состава среди наших защитников, подразделения Объединенных сил вели адекватный огонь", - говорится в сообщении.
Кроме этого, с 3:40 по направлению от села Стила оккупанты вели 20-минутный обстрел из автоматических станковых гранатометов по позициям наших защитников Новогнатовки.
"Таким образом, с начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 5 прицельных вооруженных провокаций на линии боевого соприкосновения. По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди наших украинских героев нет", - сказал Гуцуляк.
Напомним, 14 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.