ООС: бойовики 14 разів обстрілювали українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. 14 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Кам’янки – зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
близько Лебединського та Опитного – зі стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
неподалік Новолуганського – з міномета калібру 120 мм;
поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також, зі станкового протитанкового гранатомета;
двічі в районі Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Гладосового – з міномета калібру 82 мм.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Новогнатівки – з автоматичного гранатомета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
в районі Зайцевого та поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм.
Нагадаємо, з початку проведення Операції ОС знешкоджено майже 24 тисячі вибухонебезпечних предметів.