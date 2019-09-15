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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57440 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111137 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102986 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110064 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119559 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148232 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148633 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140456 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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ООС: боевики 14 раз обстреливали украинские позиции

ООС: боевики 14 раз обстреливали украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 9100 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. 14 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Каменки - из станковой противотанкового гранатомета;
вблизи Богдановки - из станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
около Лебединского и Опытного - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 120 мм;
вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из станкового противотанкового гранатомета;
дважды в районе Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Гладосово - из миномета калибра 82 мм.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новогнатовки - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

в районе Зайцевого и вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм.

Напомним, с начала проведения Операции ОС уничтожено почти 24 000 взрывоопасных предметов.

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