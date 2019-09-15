ООС: боевики 14 раз обстреливали украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. 14 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Каменки - из станковой противотанкового гранатомета;
вблизи Богдановки - из станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
около Лебединского и Опытного - из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 120 мм;
вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из станкового противотанкового гранатомета;
дважды в районе Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Гладосово - из миномета калибра 82 мм.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новогнатовки - из автоматического гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
в районе Зайцевого и вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм.
Напомним, с начала проведения Операции ОС уничтожено почти 24 000 взрывоопасных предметов.