ООС: ворог 5 разів порушив режим тиші, втрат немає
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Від початку цієї доби ворог 5 разів порушив режим тиші, втрат серед українських військових немає. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“На початку доби захисники Зайцевого зафіксували розриви 2-х, а оборонці Новолуганського 3-х ворожих мін калібру 82 мм. Після 07:30 ранку окупанти продовжили мінометний обстріл в районі Новолуганського”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, зранку наші захисники зафіксували розриви загалом 6-ти ворожих мін. Також вночі протягом понад 1,5 години тривали бойові дії в районі Авдіївки.
“З метою придушення ворожої збройної активності та недопущення втрат особового складу серед наших захисників, підрозділи Об’єднаних сил вели адекватний вогонь у відповідь”, — йдеться в повідомленні.
Окрім цього, з 03:40 з напрямку від села Стила окупанти вели 20-хвилинний обстріл з автоматичних станкових гранатометів по позиціях наших захисників Новогнатівки.
“Таким чином, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 5 прицільних збройних провокацій на лінії бойового зіткнення. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед наших Українських героїв немає”, — сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, 14 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню.