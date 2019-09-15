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ООС: ворог 5 разів порушив режим тиші, втрат немає

ООС: ворог 5 разів порушив режим тиші, втрат немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Від початку цієї доби ворог 5 разів порушив режим тиші, втрат серед українських військових немає. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“На початку доби захисники Зайцевого зафіксували розриви 2-х, а оборонці Новолуганського 3-х ворожих мін калібру 82 мм. Після 07:30 ранку окупанти продовжили мінометний обстріл в районі Новолуганського”, — сказав Гуцуляк.

За його словами, зранку наші захисники зафіксували розриви загалом 6-ти ворожих мін. Також вночі протягом понад 1,5 години тривали бойові дії в районі Авдіївки.

“З метою придушення ворожої збройної активності та недопущення втрат особового складу серед наших захисників, підрозділи Об’єднаних сил вели адекватний вогонь у відповідь”, — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, з 03:40 з напрямку від села Стила окупанти вели 20-хвилинний обстріл з автоматичних станкових гранатометів по позиціях наших захисників Новогнатівки.

“Таким чином, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 5 прицільних збройних провокацій на лінії бойового зіткнення. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед наших Українських героїв немає”, — сказав Гуцуляк.

Нагадаємо, 14 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню.

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