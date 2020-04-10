ООС: в результате обстрела боевиков тяжело ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Донецкой области в результате обстрела боевиков один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня, 10 апреля, в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуационной техникой пострадавшего воина было оперативно доставлено в военно-медицинское учреждение, ему предоставлено надлежащую медицинскую помощь. "Состояние здоровья раненого тяжелое", - добавили в штабе.
"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - добавляется в сообщении.
Напомним, с начала текущих суток боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции.