ООС: в результате обстрела боевиков тяжело ранен военный

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26709 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 36427 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 53076 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 54956 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 77144 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73201 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101012 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105310 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130522 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130201 просмотра

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ООС: в результате обстрела боевиков тяжело ранен военный

ООС: в результате обстрела боевиков тяжело ранен военный

Киев  •  УНН

 • 10669 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Донецкой области в результате обстрела боевиков один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 10 апреля, в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуационной техникой пострадавшего воина было оперативно доставлено в военно-медицинское учреждение, ему предоставлено надлежащую медицинскую помощь. "Состояние здоровья раненого тяжелое", - добавили в штабе.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - добавляется в сообщении.

Напомним, с начала текущих суток боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции.

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