ООС: бойовики сьогодні вже 6 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. З початку поточної доби бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Від початку поточної доби, 10 квітня, за наявною станом на 12:00 інформацією, збройні формування РФ здійснили 6 обстрілів позицій захисників України, продовжуючи свідомо застосовувати в порушення Мінських угод міномети”, — розповів він.
Зазначається, що після 5:15 розриви 7 ворожих мін калібру 82 мм зафіксували українські воїни в районі Новоолександрівки. Ворог вів обстріл з напрямку від окупованого ним села Калинове-Борщувате.
“Одразу о 5:25 на сусідній ділянці нашої оборони, з напрямку від смт Калинове, окупанти випустили 3 міни 120-го калібру по оборонцям Новозванівки”, — додав він.
За даними Міноборони, після 6:20 від Золотого-5 окупанти випустили загалом 13 мін різних калібрів та вели вогонь з гранатометів різних систем по захисниках Оріхового.
Повідомляється, що 9 мін 82-го калібру ворог випустив від окупованого ним селища Голубівське після 8:55 по позиціях українських воїнів у районі Новотошківського.
Окрім того, після 6:30 з СПГ та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська порушили режим тиші поблизу Красногорівки, а після 8:30 зі стрілецького озброєння — у районі Опитного.
“Підрозділи Об’єднаних сил із гранатометів та стрілецького озброєння адекватно та гідно придушували ворожу збройну активність”, — підсумував Гуцуляк.
Нагадаємо, 9 квітня бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл позицій Об’єднаних сил, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовий та ще двоє отримали поранення.