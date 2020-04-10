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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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ООС: боевики сегодня уже 6 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики сегодня уже 6 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 8221 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, 10 апреля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, вооруженные формирования РФ осуществили 6 обстрелов позиций защитников Украины, продолжая сознательно применять в нарушение Минских соглашений минометы", - рассказал он.

Отмечается, что после 5:15 разрывы 7 вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали украинские воины в районе Новоалександровки. Враг вел обстрел по направлению от оккупированного им села Калиново-Борщеватое.

"Сразу в 5:25 на соседнем участке нашей обороны, по направлению от пгт Калиново, оккупанты выпустили 3 мины 120-го калибра по защитникам Новозвановки", - добавил он.

По данным Минобороны, после 6:20 от Золотого-5 оккупанты выпустили в общей сложности 13 мин различных калибров и вели огонь из гранатометов различных систем по защитникам Орехового.

Сообщается, что 9 мин 82-го калибра враг выпустил от оккупированного им поселка Голубовское после 8:55 по позициям украинских воинов в районе Новотошковского.

Кроме того, после 6:30 из СПГ и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска нарушили режим тишины вблизи Красногоровки, а после 8:30 из стрелкового вооружения - в районе Опытного.

"Подразделения Объединенных сил из гранатометов и стрелкового вооружения адекватно и достойно подавляли вражескую вооруженную активность", - подытожил Гуцуляк.

Напомним, 9 апреля боевики на Донбассе осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, в результате вражеских обстрелов погиб один военный и еще двое получили ранения.

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