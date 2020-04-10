ООС: внаслідок обстрілу бойовиків тяжко поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, він перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Сьогодні, 10 квітня, на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. "Стан здоров’я пораненого тяжкий", - додали у штабі.
“Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися — вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли українські позиції.