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ООС: внаслідок обстрілу бойовиків тяжко поранено військового

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення, він перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Сьогодні, 10 квітня, на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. "Стан здоров’я пораненого тяжкий", - додали у штабі.

“Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися — вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. На свої агресивні дії противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли українські позиції. 

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