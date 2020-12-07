ООС: с начала суток огня со стороны боевиков не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Со вчерашнего дня, 6 декабря, и с начала текущих суток, 7 декабря, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой, обстрелы боевиков не зафиксированы. Об этом сообщили во время утренней сводки в штабе ООС, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 6 декабря, на участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. С начала текущих суток, 7 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что подразделения, привлеченные к проведению ООС, продолжают “неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”.
Вчера, в День Вооруженных сил Украины Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области.
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