Президент вирушив на Донеччину

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Глава держави зустрінеться з військовими, які несуть службу на передовій у зоні проведення операції Об’єднаних сил", - повідомили в Офісі Президента.

Нагадаємо, раніше Президент брав участь в урочистостях до Дня ЗСУ, які пройшли на території Маріїнського палацу в Києві.

Також Володимир Зеленський повідомив, що з початку року для понад 600 військових було вирішено питання забезпечення власним житлом.

Крім того, Президент присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ.