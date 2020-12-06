Президент вирушив на Донеччину

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит у Донецьку область, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОП.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області. Глава держави зустрінеться з військовими, які несуть службу на передовій у зоні проведення операції Об’єднаних сил", - повідомили в Офісі Президента.

Нагадаємо, раніше Президент брав участь в урочистостях до Дня ЗСУ, які пройшли на території Маріїнського палацу в Києві.

Також Володимир Зеленський повідомив, що з початку року для понад 600 військових було вирішено питання забезпечення власним житлом.

Крім того, Президент присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ.

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