Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у день Збройних сил України присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Президент України присвоїв почесні найменування військовим частинам Збройних Сил України, вручивши під час урочистостей біля Маріїнського палацу у Києві стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам частин", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці присвоєно:
- 44 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України — почесне найменування "імені гетьмана Данила Апостола" та надалі іменувати її — 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 27 реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України — почесне найменування "імені кошового атамана Петра Калнишевського" та надалі іменувати її — 27 реактивна артилерійська бригада імені кошового отамана Петра Калнишевського Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 12 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України — почесне найменування "імені генерал-хорунжого Віктора Павленка" та надалі іменувати її — 12 окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 18 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "імені Ігоря Сікорського" та надалі іменувати її — 18 окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 169 навчальному центру Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "імені князя Ярослава Мудрого" та надалі іменувати його — 169 навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 1 радіотехнічній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України почесне найменування "Галицько-Волинська" та надалі іменувати її — 1 Галицько-Волинська радіотехнічна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України.
Нагадаємо, у Києві на території Маріїнського палацу пройшли урочистості до Дня Збройних сил України.