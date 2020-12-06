Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ

"Президент України присвоїв почесні найменування військовим частинам Збройних Сил України, вручивши під час урочистостей біля Маріїнського палацу у Києві стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам частин", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці присвоєно:

- 44 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України — почесне найменування "імені гетьмана Данила Апостола" та надалі іменувати її — 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних військ Збройних Сил України;

- 27 реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України — почесне найменування "імені кошового атамана Петра Калнишевського" та надалі іменувати її — 27 реактивна артилерійська бригада імені кошового отамана Петра Калнишевського Сухопутних військ Збройних Сил України;

- 12 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України — почесне найменування "імені генерал-хорунжого Віктора Павленка" та надалі іменувати її — 12 окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України;

- 18 окремій бригаді армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "імені Ігоря Сікорського" та надалі іменувати її — 18 окрема бригада армійської авіації імені Ігоря Сікорського Сухопутних військ Збройних Сил України;

- 169 навчальному центру Сухопутних військ Збройних Сил України почесне найменування "імені князя Ярослава Мудрого" та надалі іменувати його — 169 навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних Сил України;

- 1 радіотехнічній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України почесне найменування "Галицько-Волинська" та надалі іменувати її — 1 Галицько-Волинська радіотехнічна бригада Повітряних Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, у Києві на території Маріїнського палацу пройшли урочистості до Дня Збройних сил України.