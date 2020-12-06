Президент відвідав бійців на лінії фронту в зоні ООС

ukru
06:32 • 10486 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 69630 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 103204 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 109428 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 97314 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 110019 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 86281 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101941 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118097 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145417 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

18 березня, 21:38 • 16971 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 36611 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 27675 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 61942 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 73010 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 10540 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 88829 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 320286 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 253543 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 347069 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 76627 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 113126 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 113573 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 110358 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123782 перегляди
Актуальне
Президент відвідав бійців на лінії фронту в зоні ООС

Президент відвідав бійців на лінії фронту в зоні ООС

Київ • УНН

 • 15645 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У День Збройних сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій, у зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОП.

Володимир Зеленський оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби. Глава держави вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців.

Президент привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Він подякував воїнам за службу.

"Для нас велика честь подякувати вам за те, що бороните кордони нашої держави, охороняєте нашу територіальну цілісність та наш суверенітет", – сказав Президент.

Володимир Зеленський також висловив подяку сім’ям військових за те, що вони дарують героям впевненість і тепло.

"Хочу подякувати від кожного українця за те, що захищаєте наші життя. Бережіть себе, ви герої. Я вдячний вам", – зазначив Глава держави.

Військовослужбовці подарували Президенту пам’ятний сувенір – інсталяцію, складену з осколків ворожих артилерійських снарядів.

Нагадаємо, на честь Дня Збройних Сил Володимир Зеленський присвоїв чергові звання п'ятьом військовослужбовцям.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79