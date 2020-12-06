На честь Дня ЗСУ Зеленський присвоїв чергові звання військовим
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зленський присвоїв чергові звання п'ятьом військовослужбовцям, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Так, під час урочистостей з нагоди Дня Збройних Сил України нові військове звання "бригадний генерал" були присвоєні указами Президента № 540/2020, № 541/2020, № 542/2020, № 543/2020, № 544/2020 від 5 грудня:
- полковник Ємбаков Валерій Євгенович — начальник Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії";
- полковник Клочков Владислав Вікторович — заступник командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України;
- полковник Галушкін Юрій Алімович — заступник Головного інспектора Міністерства оборони України;
- полковник Клочко Анатолій Олександрович — начальник Центрального управління забезпечення засобами ураження Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України;
- полковник Шандар Олексій Михайлович — заступник командувача Десантна-штурмових військ Збройних Сил України.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у день Збройних сил України присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ.