ООС: від початку доби вогню з боку бойовиків не зафіксовано

“Минулої доби, 6 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Від початку поточної доби, 7 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що підрозділи, що залучені до проведення ООС, продовжують “неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”.

Вчора, у День Збройних сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій, у зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області.

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