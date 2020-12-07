ООС: від початку доби вогню з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Відучора, з 6 грудня, та станом на початок цієї доби, 7 грудня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою, обстрілів бойовиків не зафіксовано. Про це повідомили під час ранкового зведення у штабі ООС, передає УНН.
“Минулої доби, 6 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Від початку поточної доби, 7 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що підрозділи, що залучені до проведення ООС, продовжують “неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”.
Вчора, у День Збройних сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій, у зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В напрямку окупованої Горлівки небом запустили український прапор