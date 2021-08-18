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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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ООС: с начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

ООС: с начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. В течение текущих суток, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Цитата

“С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано”, — сообщили в штабе.

Детали

К операции Объединенных сил привлечено пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, разминировали 10 гектаров территории и передали на уничтожение 154 взрывоопасных предмета.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня.

Добавим

За прошедшие сутки в Луганской боевики устроили обстрел в Золотом-4, в результате чего ранения получила местная жительница.

Также в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья его удовлетворительное.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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