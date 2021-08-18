ООС: с начала суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В течение текущих суток, 18 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики ни разу не нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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“С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано”, — сообщили в штабе.
Детали
К операции Объединенных сил привлечено пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, разминировали 10 гектаров территории и передали на уничтожение 154 взрывоопасных предмета.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня.
Добавим
За прошедшие сутки в Луганской боевики устроили обстрел в Золотом-4, в результате чего ранения получила местная жительница.
Также в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья его удовлетворительное.