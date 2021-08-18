ООС: від початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики жодного разу не порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

Цитата

“Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано”, — повідомили у штабі.

Деталі

До операції Об’єднаних сил залучено піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 10 гектарів території та передали на знищення 154 вибухонебезпечних предмети.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

Додамо

Минулої доби на Луганщині бойовики влаштували обстріли у Золотому-4, внаслідок чого поранення отримала місцева жителька.

Також у районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я його задовільний.

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