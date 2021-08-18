ООС: від початку доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики жодного разу не порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
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“Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано”, — повідомили у штабі.
Деталі
До операції Об’єднаних сил залучено піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 10 гектарів території та передали на знищення 154 вибухонебезпечних предмети.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.
Додамо
Минулої доби на Луганщині бойовики влаштували обстріли у Золотому-4, внаслідок чого поранення отримала місцева жителька.
Також у районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я його задовільний.