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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109804 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106553 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105676 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
ООС: днем боевики пять раз нарушили "тишину"

ООС: днем боевики пять раз нарушили "тишину"

Киев  •  УНН

 • 17369 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, в частности с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.

“Вблизи Новознановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
Неподалеку Золотого-4 наемники совершили обстрел с минометов калибра 120 мм. В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм. В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов”, — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Сообщают, что на обстрелы украинские военные открывали огонь, благодаря чему заставили противника остановить огневую активность.

Напомним

За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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