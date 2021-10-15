ООС: днем боевики пять раз нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, в частности с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.
“Вблизи Новознановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
Неподалеку Золотого-4 наемники совершили обстрел с минометов калибра 120 мм. В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм. В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов”, — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Сообщают, что на обстрелы украинские военные открывали огонь, благодаря чему заставили противника остановить огневую активность.
Напомним
За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня.