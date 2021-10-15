ООС: вдень бойовики п'ять разів порушили "тишу"

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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.

“Поблизу Новознанівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.

Неподалік Золотого-4 найманці здійснили обстріл із мінометів калібру 120 мм. У районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм. У бік Новотошківського противник відкривав вогонь із протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів”, — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Повідомляють, що на обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, завдяки чому змусили противника зупинити вогневу активність.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню.