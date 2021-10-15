ООС: вдень бойовики п'ять разів порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Від початку доби на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.
“Поблизу Новознанівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.
Неподалік Золотого-4 найманці здійснили обстріл із мінометів калібру 120 мм. У районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм. У бік Новотошківського противник відкривав вогонь із протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів”, — ідеться у повідомленні.
За даними пресцентру ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Повідомляють, що на обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, завдяки чому змусили противника зупинити вогневу активність.
Нагадаємо
Упродовж минулої доби, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню.