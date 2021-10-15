ООС: бойовики тричі порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Упродовж минулої доби, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська 3 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Реакція української сторони
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 15 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували в ОДА.
Нагадаємо
СБУ допитала бойовика, який проводив розвідку позиції ЗСУ під виглядом розмінування.