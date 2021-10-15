ООС: бойовики тричі порушили "режим тиші"

Деталі

Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Реакція української сторони

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 15 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували в ОДА.

Нагадаємо

СБУ допитала бойовика, який проводив розвідку позиції ЗСУ під виглядом розмінування.