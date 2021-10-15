ООС: боевики трижды нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня. За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вблизи Южного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
У Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Реакция украинской стороны
Украинские защитники открывали огонь, а не применяя запрещенные минскими договоренностями вооружения.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в ОГА.
Напомним
СБУ допросила боевика, который проводил разведку позиции ВСУ под видом разминирования.